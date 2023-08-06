Hatay'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Hatay'da Tahtaköprü ve Kisecik mahallelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da iki farklı bölgede çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü ve Kisecik mahallelerinde yangınlar çıktı. Yangın ihbarı üzerine iki bölgeye de çok sayıda arazöz, helikopter ve yangın söndürme uçakları gönderildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucunda yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - HATAY