Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Güncel Haberler
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel