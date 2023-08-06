Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 78 kara ve hava aracı ile 146 personel müdahale etti. İHA'lar da yangının seyrini ve sabotaj ihtimalini araştırmak için görev yaptı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.