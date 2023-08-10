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Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

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Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Hatay Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

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