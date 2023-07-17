Hatay'da çıkan orman yangını 2. gününde devam ediyor

Hatay'ın Belen ilçesinde bahçedeki sazlık alanın temizliği için yakılan ateşten çıkan orman yangını, 2. gününde devam ediyor. Ekiplerin, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle yerleşim yerlerinde tahliyeler yapıldı ve birçok ev ile araç zarar gördü. Yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişinin adli işlem süreci devam ediyor.