Hatay'da çıkan orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını ekipleri havadan ve karadan müdahalesiyle 16. Saatte kontrol altına alındı. Geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde orman yangını meydana gelmişti. Ekipler, ihbar üzerine 10 dakika içerisinde müdahaleye başlamıştı. Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 5 su tankı, 7 helikopter, 2 uçak 6 iş makinesi 250 Personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 15. saatte sabah 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Hatay'da çıkan orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı
HATAY - Hatay'da çıkan orman yangını ekipleri havadan ve karadan müdahalesiyle 16. Saatte kontrol altına alındı.
Geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde orman yangını meydana gelmişti. Ekipler, ihbar üzerine 10 dakika içerisinde müdahaleye başlamıştı. Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 5 su tankı, 7 helikopter, 2 uçak 6 iş makinesi 250 Personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 15. saatte sabah 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.