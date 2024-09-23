Hatay'da Çiftçi Domuzlarla Paylaşıyor: Kuru İncir 350 TL'ye Satılıyor

Çiftçinin domuzlardan kurtarabildiği kuru incir, 300 ila 350 TL arasında alıcı buluyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde hasadını yaptığı incirleri evinin damında kurutan çiftçi Gökmen Ekiz, kuruttuğu incileri 200 ila 350 TL'den satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Ağaç diplerine düşen incirleri domuzlarla paylaşan Ekiz, hasadı neredeyse ikiye böldü.

Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerden olan Hatay'da, sonbahar mevsimine girilirken incir hasadında sona gelindi. Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökmen Ekiz, bahçesindeki ağaçlardan incir hasat etmeye başladı. Bahçesindeki incirlerin müdavimi olan domuzlar ile hasadı paylaşan Ekiz, incirleri evinin çatısında kurutuyor. Damda kurutulması için bir süre bekletilen incirler; yemişlik, pekmez ve incir ekmeği olarak değerlendiriliyor. Yemişlik olarak kurutulan incirler, kilo fiyatı 300 TL ila 350 TL arasında satılıyor. Yemişlik dışında pekmez ve incir ekmeği için kurutulan incirler, 200 ila 250 TL arasında alıcı buluyor. Kuru incirin çok fazla maliyetinin olmadığını söyleyen çiftçi Ekiz, kuru incileri satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştığını belirtti.

"Kuru incirin kilosunu 300 ila 350 TL'den veriyoruz"

İncir hasadından sonra incirleri kurutmaya bıraktığını ifade eden çiftçi Gökmen Ekiz, "İncir hasadı iyi geçti. İncir hasadında yüzde 50'si bize yüzde 50'si domuzlarla paylaştık. Gündüz düşen incirleri biz alırken gece düşenleri domuzlar alıyordu. Kuru incirin aşamaları var. İlk aşamasında yemişlik olarak ayırıyoruz ve seçiyoruz. Kuru incirin bir kısmı da pekmeze gidiyor. Kuru incir fiyatları durumuna göre değişiyor. Bu yıl satışlar her üretimde olduğu gibi incir hasadında da biraz düşük oluyor ama incirin fazla bir maliyeti olmadığı için domuzlardan ne kadar kurtarırsak bize kar kalıyor. Kuru incirlerin üzerlerindeki tozları temizlemek için sıcak suyla elden geçiyor. Kuru incirin kilosunu 300 ila 350 TL'den veriyoruz. Kuru inciri haşlamadan pekmeze veya incir ekmeği yapmak için alan kişilere 200 ila 250 TL'den satıyoruz. Bahçe kenar taraflarında ekildiği için ne kadar toplarsak o kadar aile bütçesine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.