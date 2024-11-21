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Hatay'da Çiftçi 7.2 Kilogramlık Tatlı Patates Yetiştirdi

Hatay'da Çiftçi 7.2 Kilogramlık Tatlı Patates Yetiştirdi
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Samandağ ilçesinde çiftçi Nebil Boğday, bahçesinde yetiştirdiği tatlı patateslerden birinin 7 kilo 225 gram gelmesiyle büyük bir başarı elde etti. Boğday, ürünlerini yetiştirirken katkı maddesi kullanmadığını belirtti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çiftçi Nebil Boğday, 7 kilo 225 gramlık tatlı patates yetiştirdi.

Boğday, Yeni Mahalle'deki evinin bahçesinde yetiştirdiği tatlı patatesleri hasat ederken bir ürünün diğerlerinden daha büyük olduğunu fark etti.

Güçlükle kopardığı tatlı patatesi tartan Boğday, ürünün 7 kilo 225 gram geldiğini gördü.

Boğday, yaptığı açıklamada, ürünlerini yetiştirirken hiçbir katkı maddesi kullanmadığını, bu büyüklükte bir tatlı patatesi ilk kez gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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