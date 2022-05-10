HATAY'DA 'ÇİÇEKLERİN DİLİNDEN GELECEĞE MİRAS' SERGİSİ AÇILDI

HATAY Valiliği ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu işbirliği ile Hatay Arkeoloji Müzesi'nde, 'Çiçeklerin Dilinden Geleceğe Miras" sergisi açıldı. 300 adet eserin yer aldığı sergide, Hatay'ın endemik tıbbi ve aromatik bitiklerinin konu alındığı seramik, tezhip, minyatür, dokuma, keçe, vitray, mozaik, resim, illüstrasyon baskı gibi sanat alanlarında üretilen sanat eserleri yer aldı.

Hatay'da, tıbbi ve aromatik bitiklerinin konu alındığı 'Çiçeklerin Dilinden Geleceğe Miras' sergisi açıldı. Endemik bitkilerin, seramik, tezhip, minyatür, dokuma, keçe, vitray, mozaik, resim ve illüstrasyon baskı sanat alanlarında üretilen eserlerin bulunduğu sergi, Hatay Valisi Rahmi Doğan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Özlem Özer Tuğal, kurum müdürleri ile sanatçıların katılımıyla açıldı. 119'u Türk, 15'i yabancı akademisyen ile 57 sanat bölümü öğrencisinin hazırladığı eserlerden oluşan sergi, 25 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Hatay'ın endemik bitki açısından çok önemli bir kent olduğunu söyleyen Hatay Valisi Rahmi Doğan, 'Bizim müzemiz zaten dünyanın en özel müzelerinden bir tanesi. Müzenin içerisindeki tüm erserler, Hatay'dan çıkan eserler, bu açıdan da çok öneli. Pandeminin bitmesiyle birlikte, özellikle hafta sonu çok ciddi ziyaretçi alıyoruz. Bu gün özel bir sergi açtık. Burada Hatay'ın endemik bitkilerinin seramiğe, işlenmiş halini görüyoruz. Hatay, 300'ün üzerinde endemik bitkisi olan bir şehirdir. Biz biliyorsunuz ki yine Türkiye'de tek olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesine sahibiz. Bu sergi ile birlikte hem seramik hem tezhip sanatına hem de diğer sanatçıların güzel eserlerine yer vermiş olduk' dedi.

Bilimsel bir altyapı ile bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten proje yürütücüsü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Özlem Özer Tuğal, 'Sanatçı dostlarımız, bu projede çok büyük aşkla çalışıp, eserlerini ürettiler. Farklı ülkeden ve farklı şehirlerin üniversitelerden akademisyen hocalarımız ve yurtdışından akademisyen hocalarımızla birlikte çalıştığımız ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi öğrencilerimizin özel tasarımlarından yaptığımız bir proje oldu. Tamamen tıbbı ve aromatik bitkilerden olan Hatay'a özgü bitkileri, Amanos dağlarında ve Habibi Neccar dağlarındaki çiçekleri bu şekilde üç boyutlu olarak geleceğe miras bırakmak istedik' ifadelerine yer verdi. Proje Koordinatörü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse de, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nin sporda, sanatta, kültürde, sağlıkta, birçok projelere imza attığını ve birçok projede yer aldıklarını ifade ederek, Hatay'ın endemik bitki türlerinin konu edinildiği projede de yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel