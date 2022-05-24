Hatay'da çiçek saksılarına ekili 285 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da çiçek saksılarına ekili 285 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da çiçek saksılarına ekili 285 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir evde çiçek saksılarına ekili 285 kök Hint keneviri bulundu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir evde çiçek saksılarına ekili 285 kök Hint keneviri bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Adabucak Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.

İkametteki aramada, çiçek saksılarına ekili 285 kök Hint keneviri ele geçirildi, ev sahibi M.İ. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hint Keneviri, Uyuşturucu, Hatay, Güncel, Haberler

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