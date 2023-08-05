Hatay'da cevizlerin içine saklanan uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'da jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda cevizlerin içine saklanan metamfetamin ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 159 gram metamfetamin, 104,60 sentetik kannabinoid ve 12 bin 827 TL para bulundu.

Hatay'da jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda cevizlerin içine saklanan metamfetamin ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Hatay İl Jandarma görevlilerince uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Kırıkhan'da bulunan konteyner kentinde kovalamaca sonucu yakalanan Ö.K. ile H.A., M.K. ve E.K'nin ikamet ettiği konteynerde yapılan aramada, 159 gram metamfetamin104,60 sentetik kannabinoid ve 12 bin 827 TL para ele geçirdi.

Olayla ilgili H.B. ile Ö.K. gözaltına alındı. - HATAY