Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "tehdit" ve "silahla yağma" suçlarından aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, N.A, R.A, M.K. ve S.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.