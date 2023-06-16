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Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "tehdit" ve "silahla yağma" suçlarından aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, N.A, R.A, M.K. ve S.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

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