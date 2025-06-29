Hatay'da Cep Telefonu Patladı

HATAY'da bir telefon tamircisinde tamire getirilen cep telefonu patlayarak alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir telefon tamir dükkanında müşteriye ait arızalı bir cep telefonu, inceleme sırasında bir anda patlayarak alev aldı. Çalışanlar alevlere soğukkanlılıkla müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Alican GÜMÜŞ- Kamera: HATAY,