Hatay'da Cep Telefonu Patladı

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Hatay'da bir telefon tamircisinde tamire getirilen cep telefonu, inceleme sırasında patlayarak alev aldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

HATAY'da bir telefon tamircisinde tamire getirilen cep telefonu patlayarak alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir telefon tamir dükkanında müşteriye ait arızalı bir cep telefonu, inceleme sırasında bir anda patlayarak alev aldı. Çalışanlar alevlere soğukkanlılıkla müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Alican GÜMÜŞ- Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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