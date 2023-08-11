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Hatay'da cep telefonu hırsızı yakalandı

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İskenderun ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde D.O. isimli şahıs, 8 Ağustos günü cep telefonu çaldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek Çay Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. D.O., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Hatay'da cep telefonu hırsızı yakalanarak gözaltına alındı.

İskenderun ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde D.O. isimli şahıs, 8 Ağustos günü cep telefonu çaldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek Çay Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı.

D.O., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Yenişehir Hatay Güncel Haberler

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