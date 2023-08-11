Hatay'da cep telefonu hırsızı yakalandı
Güncel Haberler
İskenderun ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde D.O. isimli şahıs, 8 Ağustos günü cep telefonu çaldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek Çay Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. D.O., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Hatay'da cep telefonu hırsızı yakalanarak gözaltına alındı.
İskenderun ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde D.O. isimli şahıs, 8 Ağustos günü cep telefonu çaldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek Çay Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı.
D.O., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel