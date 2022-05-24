Cebinde 80 gram eroin bulunan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Cebinde 80 gram eroin bulunan şüpheli tutuklandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis tarafından yapılan üst aramasında pantolon cebinde 80 gram eroin bulunan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis tarafından yapılan üst aramasında pantolon cebinde 80 gram eroin bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda durumundan şüphelendikleri G.D'nin üst aramasını yaptı.

Güvenlik güçleri, şüphelinin cebinde 80 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Burak Milli - Güncel

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