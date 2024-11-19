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Hatay'da Cayrokopterle Trafik Denetimi Yapıldı

Hatay'da Cayrokopterle Trafik Denetimi Yapıldı
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Hatay'da jandarma ekipleri, cayrokopter desteğiyle gerçekleştirdiği trafik denetiminde 473 aracı kontrol etti. Denetimlerde 9 sürücüye toplam 8 bin 658 lira ceza kesilirken, 3 araç trafikten men edildi.

Hatay'da jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçelerindeki yollarda denetim yaptı.

Cayrokopterle havadan desteklenen çalışmada 473 araç kontrol edildi, 9 sürücüye 8 bin 658 lira ceza uygulandı.

Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 3 aracı trafikten men etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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