Hatay'da çarpışma sonucu kontrolden çıkan iki otomobil 5 araca hasar verdi

Hatay'da kaza sonucu kontrolden çıkan iki otomobilin park halindeki 5 araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Hatay'da kaza sonucu kontrolden çıkan iki otomobilin park halindeki 5 araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Defne ilçesinde, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 AGU 567 ve 31 AKP 878 plakalı iki otomobil, Çekmece Mahallesi Samandağ Caddesi'nde aynı yönde ilerlediği sırada çarpıştı.

Kaza sonrası kontrolden çıkan iki otomobil, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra durdu.

Kazada bir kişi yaralandı, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İsmi belirtilmeyen yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası 7 araç, ekiplerin çalışmasının ardından çekiciler yardımıyla götürüldü.