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Hatay'da Candemir Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dava açıldı

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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Candemir Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 5 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklar, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 48 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Candemir Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 4'ü tutuklu, biri firari 5 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki apartmanın depremde yıkılmasıyla ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar yapı denetim firması yetkililerinden Feyzullah D, apartmanın yapım sorumlusu müteahhidi Nurullah K, şantiye şefi Ömer O, proje ve uygulama denetçisi Volkan B. ile firari sanık yapı denetim firması yetkililerinden Naci Metin T. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen müştekiler, apartmanın 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7'lik depremde yıkıldığını, etrafındaki yapıların ise ayakta kaldığını belirtti.

Sanıklar Ömer O, Volkan B. ve Feyzullah D. ise iddianamedeki ifadelerinde, apartmanın yıkılmasında kusurlarının bulunmadığını öne sürdü.

Tutuklu müteahhit Nurullah K. ise apartmanın yan tarafında bir firma tarafından yeni bina yapıldığını belirtti. Bu binanın yapımı sırasında kendi apartmanlarının perde beton duvarının kazara yıkıldığını ileri süren Nurullah K, savunmasını şöyle sürdürdü:

"İlgili firma inşaatı yaparken Candemir Apartmanı'na ait perde beton duvarı yıkıldı. Ben bunu fark edince firmaya ihtarname çektim, buna rağmen firma inşaata devam etti. İnşaatı tamamladıktan sonra perde betonu yeniden yaptılar ancak bu aşamada Candemir Apartmanı'nın zemini bozuldu ve bu sebeple depremde ilgili firmanın yaptığı binaya doğru devrildi."

Çatı katı projeye göre daha geniş

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda ise yapımına 2013'te başlanan binaya 2015'te yapı kullanım izin belgesi verildiği, bu anlamda Candemir Apartmanı'nın 2007 yılında yayımlanan deprem yönetmeliğine tabi olduğu ifade edildi.

Raporda, beton dayanımının yeterliliği belirtilerek, sanıkların proje ile uygulama arasındaki farklılıktan dolayı sorumlu oldukları değerlendirmesi yapıldı.

Çatı katında yapılan değişikliklerin ise projede yer almadığı, bu bölümün projeye göre daha geniş olduğu raporda anlatıldı.

Raporda, elde edilen bulgular neticesinde söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında deprem yönetmeliği esaslarına yeterince uyulmadığının tespit edildiği belirtildi.

Sanıkların yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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