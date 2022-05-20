Hatay'da cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışan kişi yakalandı - Haberler

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Hatay'da cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışan kişi yakalandı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Hatay'da cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışan kişi yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cami kubbesinin bakır kaplamasını çalmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cami kubbesinin bakır kaplamasını çalmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 408 Evler Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin kubbesinin bakır kaplamasının bir kısmının söküldüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Bu sırada olayı öğrenen mahalle muhtarı Şakir Varlıbaş, hırsızı suçüstü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli A.G, polis merkezine götürüldü. Zanlının "hırsızlık" suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Kırıkhan, Polis, Hatay, Cami, Güncel, Haberler

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