Hatay'da çalıntı otomobil alışveriş merkezinin yanında terk edilmiş bulundu Güncel Haberler Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıntı otomobil, bir alışveriş merkezinin yanında terk edilmiş bulundu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıntı otomobil, bir alışveriş merkezinin yanında terk edilmiş bulundu. Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda 31 AEU 564 plakalı çalıntı bir otomobilin seyir halinde olduğu ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Aracı bir süre kovalayan polis, otomobili bir alışveriş merkezinin yanında terk edilmiş buldu. Yapılan incelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaçan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli İskenderun Hatay Güncel Haberler

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