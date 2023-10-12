Hatay'da çalınan otomobil parçalanmış halde ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çalınan bir otomobil parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hatay'da çalınan bir otomobil parçalanmış halde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen otomobil hırsızlığıyla ilgili operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda araç parçalanmış halde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Y. ve H.B. şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY