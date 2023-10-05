Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da Çalınan Köpeğiyle Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'da Çalınan Köpeğiyle Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'ın Payas ilçesinde çalınan köpek, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak tespit edilen şahıs tarafından geri alındı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.