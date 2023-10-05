Hatay'da Çalınan Köpeğiyle Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
Hatay'ın Payas ilçesinde çalınan köpek, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak tespit edilen şahıs tarafından geri alındı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde çaldığı köpekle güvenlik kamerasına yakalanan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, PAyas ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Çolak'a ait kurt cinsi köpek M.E. isimli şahıs tarafından çalındı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak çalan şahıs tespit edildi. Köpek, şahıstan alınarak sahibine teslim edildi. Olayın şüphelisi de polis ekipleri tarafından göz altına alındı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel