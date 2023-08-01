Hatay'da çalınan 27 ton pamuk Şanlıurfa'da ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan bir kişinin çaldığı 27 ton pamuğu Şanlıurfa'da satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, sahte plaka ve ruhsat kullanan şüphelileri yakalayarak pamuğu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce benzer suçlar işlediği belirlendi.