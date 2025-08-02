Hatay'da Boğulma Tehlikesi Geçiren İki Genç Kız Kurtarıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren iki genç kız, cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan kızlar, sahilden ayrıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren iki genç kız, cankurtaran ve vatandaşlarca sudan çıkarıldı.

Çevlik Mahallesi'ndeki Çevlik Sahili'nde denize giren iki genç kız, boğulma tehlikesi geçirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran görevlileri ve vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren kızları sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince kontrol edilen ve genel sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan genç kızlar daha sonra sahilden ayrıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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