Hatay'da Boğulma Tehlikesi Geçiren İki Çocuk Kurtarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denize giren 2 çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, saat 16.40 sıralarında Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahili'nde meydana geldi. 16 yaşlarında olduğu belirtilen 2 genç kız çocuk, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra rip akıntısına kapılan çocuklar, kıyıya dönemedi. Durumu fark eden cankurtaran, suya girerek çocukları kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan çocuklar, durumlarının iyi olduğu belirlenince ailelerine teslim edildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: /HATAY,