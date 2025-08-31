Hatay'da Boğulma Olayı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevlik Sahili'nde denize giren 12 yaşındaki Emre Gülen, boğulma sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve cankurtaranlar müdahalede bulundu, ancak Gülen kurtarılamadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

Çevlik Sahili'nde denize giren Emre Gülen'in (12) suda sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahildeki cankurtaranların müdahalesiyle Gülen kıyıya çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

