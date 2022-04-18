Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü - Haberler

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Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü Hatay'ın Samandağ ilçesinde örtü altı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde örtü altı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde bitki örtüsünün bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yayılan alevler olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü

Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü

Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü

Hatay'da bitki örtüsü alanındaki yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

İtfaiye, Yangın, Hatay, Bitki, Güncel, Haberler

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