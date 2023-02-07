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Hatay'da biri çocuk 3 kişi enkazdan kurtarıldı

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Hatay'da biri çocuk 3 kişi enkazdan kurtarıldı

İzmir İtfaiyesi ekipleri ve askerlerin yaptığı çalışma sonucu Hatay'da 2 apartmanın enkazından biri çocuk 3 kişi çıkarıldı.

İzmir İtfaiyesi ekipleri ve askerlerin yaptığı çalışma sonucu Hatay'da 2 apartmanın enkazından biri çocuk 3 kişi çıkarıldı.

İzmir İtfaiyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın gerçekleştiği Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.

Sütlüce Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın enkazında askerlerle çalışma yürüten ekipler, ses geldiğinin belirlenmesi sonrası göçükte tünel açtı.

Tünele giren ekiplerin ulaştığı 2 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ekipler, aynı mahallede bulunan yine 6 katlı bir apartmanın enkazından ses gelmesi üzerine çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu enkazdan 3,5 yaşındaki Hamdi isimli çocuk çıkarıldı.

Enkazdan kurtarılan vatandaşlara ilk müdahaleyi İzmir İtfaiyesinde görevli paramedikler yaptı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kask kamerası, 3,5 yaşındaki çocuğun tünelden çıkarılması ve yaşanılan sevinç anlarını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabında, "İtfaiye ekibimiz, askerlerimizle birlikte Hatay'da bir çocuğumuzu enkazdan sağ olarak çıkardı. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Ömrün uzun olsun çocuğum." ifadelerini paylaştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İzmir Hatay Güncel Haberler

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