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Hatay'da biri çocuk 2 yabancı uyruklu 67 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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Hatay'da biri çocuk 2 yabancı uyruklu 67 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan biri çocuk 2 yabancı uyruklu, Hakkari Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince 67 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan biri çocuk 2 yabancı uyruklu, Hakkari Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince 67 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Hatay'da görevlendirilen Hakkari UMKE görevlileri, yıkılan bir binaya yönlendirildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada biri çocuk 2 yabancı uyrukluyu enkazdan yaralı kurtardı. Ambulansa taşınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

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Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Hakkari Hatay Güncel Haberler

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