Hatay'da 'Bir Lokma Bin Sofra' iftar programı düzenlendi

HATAY (AA) - Hatay'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Bir Lokma Bin Sofra" temasıyla iftar programı düzenlendi.

Antakya'da bir restoranda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker, burada yaptığı konuşmada ramazanın ülke, İslam alemi, mağdurlar ve mazlumlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Türker, vakıfların toplumda sosyal refahın sağlanması, kültürel bozuklukların giderilmesi, ekonomik dengenin sağlanması ve toplum düzeninin oluşturulmasında önemli görev ifa eden kurumlar olduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevini "vakfet, yaşat ve yaşa" düşüncesini canlı tutarak yerine getirdiğini ifade eden Türker şunları kaydetti:

"Bu bağlamda 6 bin vakıf kültür varlığını inşa ve ihyası gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yurt genelinde muhtaç durumda bulunan 7 bin 500 yetim, engelli ve muhtaç vatandaşımıza 1474 lira aylık verilmekte, 50 bin ihtiyaç sahibi aileye 15 kalem üründen oluşan gıda paketi her ay adrese teslim edilmektedir. 15 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize aylık 200 lira ve 7 bin 500 yükseköğrenim öğrencisine de aylık 650 lira burs yardımı yapılmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de vakıflar, vakıf kurucularının iradesi ve tercihleri doğrultusunda faaliyetleri sürdürmekte, eşsiz mirası geleceğe taşımaktadır."

Hatay Valisi Rahmi Doğan da ramazanın birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın yoğunlaştığı günler olduğunu belirtti.

Ülkenin çeşitli yerlerindeki vakıf eserleriyle gurur duyduklarını ifade eden Doğan şöyle devam etti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü 6 bine yakın bu eserle Türkiye genelinde hizmet üretmektedir. Bir kısmından gelir elde etmekteler. Elde ettikleri bu gelirleri de yine kamu hizmetlerine, fakire, fukaraya, öğrenciye burs olarak tebliğ etmektedirler. Vakıf eserlerini yaşatmak için hükümet olarak, milletimiz olarak ciddi yatırımlar yaptık. Özellikle son 20 yılda yıkılma aşamasına gelen harap vaziyette bulunan bu eserleri tekrar ayağa kaldırılması için hükümet olarak ciddi kaynak ayırdık ve bunların birçoğunu restore ettik, restore etmeye de devam ediyoruz. Bu eserler ecdadımız bize emanettir. Biz de bu eserleri gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz."

Programa Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Devrim Öztürk, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Hatay Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu, Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil, Hatay Ermeni Cemaati Vakfı Başkanı Cem Çapar ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce desteklenen aileler katıldı.