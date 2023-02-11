Hatay'da bir kızı enkazdan kurtarma çalışmaları sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bir kızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bir kızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından ses gelmesi üzerine dinleme cihazıyla yapılan çalışmada, enkaz altında bir kızın hayatta olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Kocaeli ve Trabzon itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Ekiplerin yaklaşık 6 saattir sürdürdüğü çalışmalara, polisler ve gönüllüler de destek verdi.

Enkaz alanında koridor açan ekipler, diyalog kurdukları kızı kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.