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Hatay'da Bir Kız Çocuğu, Depremden 162 Saat Sonra Enkazdan Sağ Kurtarıldı

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Hatay’da, 16 yaşındaki Ayşe (Reem Khaled Naasani) isimli bir kız çocuğu, depremin 162. saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da, 16 yaşındaki Ayşe (Reem Khaled Naasani) isimli bir kız çocuğu, depremin 162. saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) arama-kurtarma ekipleri ve madenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 162. saatinde, 16 yaşındaki Ayşe (Reem Khaled Naasani) isimli bir kız çocuğunu Hatay'daki bir enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kurtarma ekiplerimiz ve madenciler birlikte başardılar. Tüm ekipler tek yürek oldu, 162 saat sonra Ayşe'yi (Reem Khaled Naasani) enkazdan sağ kurtardılar."

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Kaynak: ANKA / Güncel

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