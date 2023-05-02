Hatay'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde M.G'yi silahla yaralayan M.H.S. ve yanındaki arkadaşı E.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 2 tabanca, 2 şarjör ve 22 mermi ele geçirdi.
Şüphelilerden M.H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel