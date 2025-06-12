Hatay'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mücahit Kimyon, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra cenazeyi hastane morguna kaldırdı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Numune Evler Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Mücahit Kimyon'dan (80) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Dairenin kapısını açarak içeri giren ekipler Kimyon'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kimyon'un cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel