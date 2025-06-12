Hatay'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Hatay'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mücahit Kimyon, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra cenazeyi hastane morguna kaldırdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Numune Evler Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Mücahit Kimyon'dan (80) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Dairenin kapısını açarak içeri giren ekipler Kimyon'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kimyon'un cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın

Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest

Kumar operasyonunda gözaltına alınan fenomenlerle ilgili karar
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki çocuğun kavgası acı sonla bitti! Kalbi durdu, kurtulamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.