Hatay'da bir kişi depremde yıkılan polisevinin enkazından 12 saat sonra sağ çıkarıldı Güncel Haberler Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan polisevinin enkazından bir erkek, 12 saat sonra sağ çıkarıldı. Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan polisevinin enkazından bir erkek, 12 saat sonra sağ çıkarıldı. Kentte AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor. Depremde yıkılan polisevinin enkazında çalışma yapan ekipler, bir erkeğe 12 saat sonra ulaştı. Molozların altından çıkarıldıktan sonra sedyeyle taşınan kişi, durumunun iyi olduğunu söyleyerek enkaz başında bekleyen annesiyle kucaklaştı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Hatay AFAD Güncel Haberler

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