Hatay'da bir kadın, 33 saat sonra enkaz altından kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan kadın, 33 saat sonra kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan kadın, 33 saat sonra kurtarıldı.
Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hatay'da görev yapan belediyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri, Antakya'daki devlet hastanesi enkazında yürüttükleri çalışmalarda bir kişiye ulaştı.
Ekipler, 31 yaşındaki Leman isimli kadını, depremden 33 saat sonra kurtardı. Enkazdan çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel