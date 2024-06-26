Hatay'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşağıokçular Mahallesi'ndeki bir yemek işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.