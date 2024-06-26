Hatay'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan bir yemek işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağıokçular Mahallesi'ndeki bir yemek işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.