Hatay'da bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap ele geçirildi

AA - Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap bulundu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir evde çok sayıda hap bulundurulduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikamet sahibi M.B. emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title