Hatay'da bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap ele geçirildi Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap bulundu. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir evde çok sayıda hap bulundurulduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ikamet sahibi M.B. emniyete götürüldü. AA / Burak Milli - Güncel Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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