Hatay'da bir evde 181 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da bir evde 181 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da bir evde 181 kök Hint keneviri ele geçirildi

Merkez Antakya ilçesinde evinde 181 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Merkez Antakya ilçesinde evinde 181 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Güllübahçe Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın yaptı.

Evdeki aramada, 181 kök Hint keneviri ile bir terazi ele geçirildi.

Ev sahibi S.E. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hint Keneviri, Uyuşturucu, Antakya, Güncel, Haberler

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