Hatay'da bir evde 181 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Merkez Antakya ilçesinde evinde 181 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Güllübahçe Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın yaptı.

Evdeki aramada, 181 kök Hint keneviri ile bir terazi ele geçirildi.

Ev sahibi S.E. gözaltına alındı.