Hatay'da bir eşek hem yavrusuna hem de kuzuya böyle annelik yaptı Hatay'da bir eşeğin, kuzuyu emzirmesi dikkat çekti.

Hatay'da bir eşek hem yavrusuna hem de kuzuya böyle annelik yaptı

HATAY - Hatay'da bir eşeğin, kuzuyu emzirmesi dikkat çekti. Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi İncirli Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Bestami Korkut'un ağılında yavrusu olan eşek, bir de kuzuyu emzirdi. O anları hayvanların sahibi cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre süt içen kuzu, eşeğin yavrusunun gelmesinin ardından süt içmeyi bırakıp ayrıldı.Hayvanların sahibi son günlerde eşeğin kuzuyu sahiplenerek zaman zaman süt içmesine izin verdiğini aktardı.