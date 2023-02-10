Hatay'da bir çift depremden 109 saat sonra enkazdan kurtarıldı Güncel Haberler Hatay'ın Antakya ilçesinde Doğan ve Temadur Konaç çifti, depremden 109 saat sonra mahsur kaldıkları enkazdan sağ çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde Doğan ve Temadur Konaç çifti, depremden 109 saat sonra mahsur kaldıkları enkazdan sağ çıkarıldı. General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, ses tespit ettikleri binanın enkazında birden fazla kişinin hayatta olduğunu belirledi. Ekipler, sesin geldiği noktada saatler süren çalışmanın ardından 50'li yaşlardaki Doğan ve Temadur Konaç'ı, depremden 109 saat sonra enkazdan sağ çıkardı. Yaralılar, 112 Acil Servis personelince hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ekipleri alkışlayarak kutladı. Kaynak: AA / Güncel Antakya Hatay Güncel Haberler

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