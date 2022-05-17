Hatay'da bir araçta 50 sahte pasaport ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da bir araçta 50 sahte pasaport ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da bir araçta 50 sahte pasaport ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, aracında 50 sahte pasaport ve 50 pasaport laminesi (şeffaf film/bant) ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, aracında 50 sahte pasaport ve 50 pasaport laminesi (şeffaf film/bant) ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında takibe aldıkları otomobili Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada sahte oldukları belirlenen 50 pasaport ve 50 pasaport laminesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.A. emniyete götürüldü.

AA / Salim Taş - Güncel

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