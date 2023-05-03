Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
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Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 48 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 48 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler 48 mahallede hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.
Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, molozları kamyonlara yükleyerek belirlenen bölgelere götürüyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel