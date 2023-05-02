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Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 48 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 48 mahallede sürecek

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Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına 48 mahallede devam edileceğini bildirdi.

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına 48 mahallede devam edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, 3 Mayıs'ta Antakya'daki Bağrıyanık, Kuruyer, Narlıca, Aydınlıkevler, Maşuklu, Açıkdere, Akcurun, Gökçegöz, Haraparası, Meydan, Şehitler, Yeni Cami, Habibi Neccar, Gazi, Cumhuriyet, Altınçay, Emek, Cebrail, Esenlik, Akevler, Ürgen Paşa, General Şükrü, Akevler, Aksaray, General Şükrü Kanatlı, Esentepe, Odabaşı, Kuzeytepe, Saraykent, Akasya, Doğanköy, Oğlakören, Kisecik, Karlısu, Serinyol, Güzelburç, Avsuyu ile Defne'deki Harbiye, Dursunlu, Sümerler, Yeşilpınar, Gümüşgöze, Yeniçağ, Samankaya, Güneysöğüt, Subaşı, Orhanlı ve Çekmece mahallelerinde sürdürüleceği belirtildi.

Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Hatay Valiliği Kahramanmaraş Antakya Güncel Haberler

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