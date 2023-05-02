Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 69 mahallede sürdü
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Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 69 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 69 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.
Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, molozları kamyonlara yükleyerek belirlenen alanlara götürüyor.
Yıkım yapılan yerlerde yolu kapatarak güvenlik tedbiri alan polis, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.
Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel