Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 73 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 73 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler 73 mahallede hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları kamyonlara yükleyerek belirlenen bölgelere götürüyor.

Yıkım yapılan yerlerde güvenlik tedbiri alıp yolu kapatan polis, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.