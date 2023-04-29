Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışması 79 mahallede yapılıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışması 79 mahallede yapılıyor.
Merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 79 mahallede görev alan ekipler, ağır hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirdi.
Enkaz kaldırma çalışmaları da yürüten ekipler, molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen döküm alanlarına götürdü.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel