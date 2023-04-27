Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 77 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 77 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte, hasarlı binaların yıkımına ekipler tarafından devam edildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları da yürüten ekipler, molozları, iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen döküm alanlarına götürdü.

Bazı bina sahipleri ise enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekledi.