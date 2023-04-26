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Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede devam etti

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede devam etti

Güncel Haberler

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 80 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü.

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 80 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük hasara yol açtığı kentte, zarar gören binaların yıkımına ekipler tarafından devam edildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları da yürüten ekipler, molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen döküm alanlarına götürdü.

Bazı bina sahipleri ise enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekledi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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