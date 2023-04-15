Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede sürdü

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede yapılıyor.

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte görevli ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürdü.

Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen yerlere götürdü.

Bazı bina sahipleri de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekledi.